CALCIOMERCATO JUVENTUS TOTTENHAM EMRE CAN / Via dalla Juventus per giocare, rilanciare la carriera e trovare un posto per Euro 2020. Escluso dalla lista Champions e utilizzato col contagocce in questa prima parte di stagione, Emre Can attende novità decisive dal calciomercato di gennaio. Nonostante svariate indiscrezioni, ad oggi non sono stati fatti decisivi passi avanti per la sua cessione. Tuttavia, dal campionato inglese giungono importanti novità: clicca qui per restare aggiornato.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, si taglia lo stipendio | Cessione vicina

Calciomercato Juventus, Tottenham su Emre Can: le ultime

Tra Bundesliga e Premier League, sono molteplici le squadre accostate a Emre Can nelle ultime settimane.

Il Borussia Dortmund di recente ha mosso passi concreti , ma un idolo dell'è pronto ad affondare il colpo: nelle ultime ore, riporta 'Tuttosport', nella corsa al centrocampista si è aggiunto ildi José, partito da una proposta di prestito. Secondo i ben informati, soprattutto in caso di incasso per, i londinesi potrebbero spingersi oltre e puntare sull'acquisto a titolo definitivo o quantomeno un prestito con riscatto obbligatorio al raggiungimento di determinate condizioni. Il possibile addio di Emre Can, che potrebbe fruttare oltre 30 milioni di euro, non dovrebbe essere rimpiazzato in inverno, considerando la volontà didi affondare il colpo perla prossima estate. Lacontinua a lavorare tra cessioni e super acquisti.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, tentativo last minute per Emre Can

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Dybala 'chiama' Pogba | Paratici risponde