CALCIOMERCATO MILAN DANI OLMO LIPSIA DINAMO ZAGABRIA - Come anticipato ieri dalla nostra redazione, Dani Olmo si avvicina a grandi passi al Lipsia. Per il 21enne calciatore della Dinamo Zagabria, la trattativa procede spedita e potrebbe addirittura chiudersi nella giornata di oggi.

Calciomercato Milan, Dani Olmo ad un passo dal Lipsia

Le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, descrivono un'operazione da 60 milioni di euro: 22/23 milioni è il costo del cartellino di Olmo, anche a causa della vicina scadenza del contratto col club croato (giugno 2021), più una serie di bonus importanti. Da aggiungere, poi, oltre alle commissioni per gli agenti, anche un'importante percentuale sulla futura rivendita del calciatore, fino ad un massimo di 20 milioni di euro circa. Numeri da capogiro per un calciatore dagli ampi margini di crescita: il Nazionale spagnolo, campione d'Europa con l'Under 21, dovrebbe firmare un contratto di cinque anni e mezzo, come riportato dagli spagnoli di 'As'. Si attendono ulteriori conferme e la fumata bianca definitiva. Con buona pace del Milan.

