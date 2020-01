Calciomercato, retroscena ESCLUSIVO: Voeller ha provato a soffiare Ibanez alla Roma

CALCIOMERCATO ROMA IBANEZ / Oggi dovrebbe sostenere le visite mediche con la Roma Roger Ibanez da Silva, difensore che dovrebbe approdare dall'Atalanta in prestito oneroso di 18 mesi a 2 milioni con obbligo di riscatto fissato a 8 milioni più bonus.

Secondo le indiscrezioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it , nella giornata di ieri ilha provato a soffiare il difensore brasiliano classe ’98 alla Roma con una proposta di 9 milioni di euro all'Atalanta, ma è stata decisiva la volontà del giocatore di restare in Italia., ex bandiera giallorossa, attuale direttore sportivo del Bayer Leverkusen, ha provato così a soffiare il giocatore proprio alla Roma ma non ci è riuscito. Si attendono solo le visite mediche e l'ufficialità. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

