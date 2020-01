JUVENTUS ROMA SARRI / La Juventus continua il suo cammino anche in Coppa Italia. Grazie al 3-1 rifilato alla Roma, la squadra di Maurizio Sarri centra il pass per le semifinali dove affronterà la vincente di Milan-Torino. E domenica ci sarà l'ostacolo Napoli al 'San Paolo' per il tecnico bianconero: "Domattina faremo delle valutazioni, sappiamo che sarà tremendamente difficile. Non dobbiamo guardare la classifica, loro hanno dei grandissimi giocatori che nella partita singola posso crearti delle difficoltà. E' una gara da tre punti, come tutte le altre. Per me invece sarà una partita particolare, visto che il rapporto con Napoli è stato forte".

"Ronaldo lavora sui dettagli, al di là degli allenamenti con il centometrista (Obikwelu, ndr). Si dedica tanto a queste esercitazioni particolari durante gli allenamenti. Adesso sta bene fisicamente e tutto questo lo riesce ad esprimere con maggiore facilità in campo.

? Ha un problema muscolare, ma non so dirvi di quale entità. Si sottoporrà a degli esami e vedremo".

"La Roma qui ha perso dieci volte? Speriamo siano undici a fine campionato (ride, ndr). Stasera lo stadio era bellissimo, c'era una grande atmosfera, difficilmente succede in Coppa Italia. Sembrava anzi di giocare in Coppa d'Inghilterra. Questo è uno stadio caldo, tutto raccolto: non è facile per nessuno, non solo per la Roma. Spero che questa legge continui nel tempo".

"Qui vincere è normale, anche se farlo è difficile e ripetersi è una cosa eccezionale. Ne abbiamo pareggiato solo una in casa? Mi girano per quella che non abbiamo vinto… Scetticismo iniziale? Ci sono abituato arrivando dalle categorie minori. Ogni volta salgo di un gradino e vengo accolto con scetticismo. E' un qualcosa che fa parte della mia carriera personale".