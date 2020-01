Milan, occhi su Vranckx: confermata anticipazione CM.IT

p>CALCIOMERCATO MILAN VRANCKX MECHELEN - Arrivano conferme sull' interesse del Milan per Aster Vranckx , anticipato da Calciomercato.it nell'ottobre scorso. Secondo quanto riportato dal belga 'Het Nieuwsblad', diversi scout si sono mossi per il 17enne centrocampista del, con i rossoneri che più volte hanno visionato il giovane calciatore in questi mesi. Ancora, però, non ci sarebbe niente di concreto, ma solo un interesse preliminare per Vranckx.