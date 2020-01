CALCIOMERCATO INTER CHONG JUVENTUS BARCELLONA / Giovane, talentuoso ed in scadenza di contratto: Tahith Chong ha tutto per infiammare il calciomercato che sta già decollando in vista dell'estate.

Dall'Inghilterra arrivano in queste ore nuove indiscrezioni secondo cui anche ilsi sarebbe iscritto alla corsa al gioiello in uscita dal, ma è soprattutto in Italia che il classe '99 olandese sembra avere al momento i suoi estimatori principali, in un duello trache dal campo al mercato è ormai totale. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Calciomercato Inter, il piano per Chong

Nella giornata di ieri, come documentato dall'inviato di Calciomercato.it, la dirigenza dell'Inter ha incontrato nuovamente l'entourage di Chong per portare avanti le discussioni e tentare di anticipare la forte concorrenza dei grandi rivali bianconeri, da tempo sulle tracce del giocatore. L'incontro è servito per delineare i contorni di un'operazione a parametro zero, ma comunque onerosa: l'entourage chiede infatti un improtante bonus alla firma, oltre ad un contratto quinquennale da 2 milioni di euro a stagione. Richieste non da poco, ma che non sembrano spaventare l'Inter. Secondo 'Tuttosport' la dirigenza nerazzurra resta fortemente interessata ed i discorsi tra le parti procedono spediti. L'obiettivo è quello di chiudere quanto prima l'accordo, per poi valutarne con calma l'inserimento in nerazzurro: qualora non dovesse risultare pronto ad imporsi da subito alla corte del mister Antonio Conte, il quotidiano torinese scrive che si potrebbe configurare anche un passaggio intermedio al Jiangsu Suning in Cina per poi approdare a Milano in seguito.

