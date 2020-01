Calciomercato Inter, doccia gelata per Vidal

CALCIOMERCATO INTER VIDAL / L'Inter sta concentrando i propri sforzi sull'affare Christian Eriksen, diventato l'obiettivo numero uno per centrocampo per motivi tecnici, di opportunità ed anche perché il muro eretto dal Barcellona su Arturo Vidal sembra farsi ormai insormontabile.

Il pressing portato avanti anche dallo stesso calciatore ad inizio gennaio non ha sortito gli effetti sperati ed ora con il cambio in panchina cambiano anche gli scenari per il futuro del cileno. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI

Ai ferri corti con Valverde, nuovamente titolare con l'avvento di Quique Setién. Vidal è subito protagonista nel nuovo Barça che, scrive oggi il quotidiano 'Mundo Deportivo', considera chiuse le vicende di calciomercato e fonti interne al club avrebbero assicurato la permanenza dell'ex Juventus e Bayern Monaco. Per l'Inter si era parlato quindi di un'ipotesi Vidal last-minute in caso di partenza di Matias Vecino che per il momento resta congelata.

