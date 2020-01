CALCIOMERCATO INTER ROMA POLITANO SPINAZZOLA / Alle prese con lo scambio Politano-Spinazzola con la Roma, l'Inter domattina proverà a chiudere definitivamente l'accordo con i giallorossi, ma non si escludono nuovi colpi di scena nella trattativa.

Così, per non farsi trovare impreparato, riporta 'Sky Sport', qualora non dovesse concretizzarsi lo scambio di calciomercato proverà a prendere Victor, talento classe 1990 delin prestito al, che con Antonioin panchina ha vissuto momenti felici in Inghilterra. Clicca qui per restare aggiornato. Nella trattativa coi giallorossi, invece, resta da risolvere il problema legato al riscatto di Spinazzola: per i nerazzurri servono 15 presenze da almeno 45 minuti per riscattarlo, mentre per la Roma le presenze devono essere libere, non condizionate ad alcun minutaggio preciso.

