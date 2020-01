Calciomercato Inter, agente di Eriksen a Milano | Le ultime

CALCIOMERCATO INTER ERIKSEN MILANO SCHOOTS TOTTENHAM/ L'Inter ed i suoi uomini mercato, nelle persone di Beppe Marotta e Piero Ausilio, sono al lavoro per portare Christian Eriksen, trequartista del Tottenham in scadenza di contratto, a San Siro.

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, giornalista sportivo, Martin, agente del danese, sarebbe arrivato da poco a Milano per trattare direttamente con l'Inter, con la quale c'è un'intesa di massima . Per le ultime notizie sul calciomercato di Serie A---> clicca qui!

La Beneamata sta lavorando per portare Eriksen, ex Ajax, in nerazzurro già nel mese di gennaio mentre con Schoots l'accordo sembrerebbe essere intorno al 2024.