p>CALCIOMERCATO JUVENTUS EMRE CAN / Prima titolare, poi esubero e ora nuovamente al centro del progetto della: il protagonista èche potrebbe svolgere un ruolo importante nella seconda parte di stagione con la maglia bianconera. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', il centrocampista tedesco ex Liverpool verrà reinserito da Maurizio Sarri nella lista Champions, in virtù anche dell'infortunio rimediato da Khedira. Al momento è da escludere una partenza di Emre Can nella finestra invernale di calciomercato, dopo aver chiuso il colpo Kulusevski la Juventus non ha intenzione di acquistare altri giocatori a gennaio.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE.

Calciomercato Juventus, arriva l'assist per Pogba | Via libera per Paratici

Calciomercato, scatto Juventus per Tonali: Inter superata