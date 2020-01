CALCIOMERCATO INTER GIROUD / Olivier Giroud si avvicina a grandi passi all'Inter. L'attaccante francese non vede l'ora di vestire la maglia nerazzurra e sarebbe stato proprio lui in giornata a sbloccare l'affare in ballo tra il club di Conte e il Chelsea: secondo infatti quanto riportato da 'Sky Sport', l'ex Arsenal avrebbe deciso di rinunciare ad un'importante parte d'ingaggio per far decollare la trattativa.

Inter einfatti non erano disposte a modificare le proprie posizioni, ci ha pensato lo stesso Giroud però a mettere in chiaro le cose.non si spostava dalla richiesta di 5 milioni +1 per Giroud, l’Inter da 4+1. Il giocatore ha detto ‘rinuncio io’ e ha rinunciato a 500.000 euro di ingaggio per far chiudere l’affare. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

