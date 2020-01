Roma, nuova pista per Nzonzi

CALCIOMERCATO ROMA NZONZI / Potrebbe essere nuovamente la Premier League nel futuro di Steven Nzonzi. Già in uscita dal Galatasaray a sei mesi dal suo arrivo in prestito, il centrocampista di proprietà della Roma sta cercando una nuova sistemazione e dopo le voci mai decollate sull'Everton di Carlo Ancelotti sta emergendo un'altra candidatura. Si tratta dell'Aston Villa, alla disperata ricerca di rinforzi d'esperienza per scacciare l'incubo della retrocessione.

Preso Reina tra i pali, a centrocampo è già arrivato Drinkwater che però ha debuttato negativamente e non sembra ancora pronto fisicamente. Per questo motivo, scrive il 'Daily Mirror', i 'Villans' si sarebbero attivati sul francese che vorrebbe tornare in Inghilterra.

