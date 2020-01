Calciomercato Inter, annuncio dal Flamengo sulla trattativa per Gabigol

CALCIOMERCATO INTER GABIGOL FLAMENGO / Gabigol-Flamengo, ci siamo. Come anticipato da Calciomercato.it, la prossima settimana può rivelarsi decisiva per la definitiva fumata bianca nella trattativa tra il club brasiliano e l'Inter. La conferma è arrivata direttamente da Marcos Braz, vice presidente del Flamengo, che ha annunciato in conferenza stampa: "Ieri abbiamo avuto un incontro molto positivo.

Abbiamo fatto dei passi in avanti. Speriamo di concludere entro la prossima settimana". Si entra dunque nella settimana decisiva per il futuro di Gabigol.

