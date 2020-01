Calciomercato Milan, UFFICIALE: secondo rinforzo per Pioli

CALCIOMERCATO MILAN KJAER - Simon Kjaer è un nuovo giocatore del Milan. Per la squadra di Pioli, che in questa sessione invernale di calciomercato è molto attiva avendo già messo a segno il colpo Zlatan Ibrahimovic a costo zero, si tratta quindi del secondo rinforzo. Si tratta di una sorta di scambio differito con l'Atalanta, al quale è stato ceduto Caldara, anche se il difensore centrale danese tecnicamente arriva dal Siviglia, che ne ha dato l'annuncio ufficiale sul proprio sito.

Lo scandinavo classe 1989, dopo aver rescisso con i bergamaschi, passa al Milan con la formula del prestito con diritto di riscatto.

L'arrivo di Kjaer permette così a Pioli di avere una valida alternativa alla coppia titolare formata da Musacchio e Romagnoli. Considerato il grave infortunio rimediato da Duarte ed il fatto che in rosa per quel ruolo c'è solo il giovane Gabbia, non si esclude che a gennaio il Milan possa provare a prendere un altro difensore centrale. Intanto il centrale danese ex Roma e Palermo potrebbe fare il suo esordio in maglia rossonera già mercoledì a 'San Siro' in Coppa Italia contro la Spal.

