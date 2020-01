Calciomercato Milan, ecco Begovic: svolte le visite mediche

CALCIOMERCATO MILAN REINA BEGOVIC / Il Milan ha salutato Reina, volato in Inghilterra all'Aston Villa, come raccontato in questi giorni da Calciomercato.it. I rossoneri non hanno perso tempo, trovando subito il sostituto: sarà Asmir Begovic a ricoprire il ruolo di vice Donnarumma. L'estremo difensore ha svolto le visite mediche alla clinica La Madonnina. Una volta ottenuta l'idoneità sportiva, firmerà il contratto che lo legherà al Milan fino al termine della stagione.

Sono dunque giornate intense nel capoluogo lombardo, ieri, infatti era stata la volta di

Entrambi saranno quasi certamente a disposizione di Pioli per il match di Coppa Italia contro la Spal di mercoledì prossimo.

