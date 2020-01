CALCIOMERCATO NAPOLI LOBOTKA CELTA VIGO/ Stanislav Lobotka è ormai un calciatore del Napoli. Domani lo slovacco svolgerà le visite mediche a Roma, a Villa Stuart, in mattinata. I termini dell'accordo sono quelli anticipati ieri da Calciomercato.it: 20 milioni più 4 di bonus. Oggi Celta e azzurri hanno trovato gli accordi per le modalità di pagamento: non è escluso che il centrocampista possa assistere al match con la Lazio all'Olimpico.

