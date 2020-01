CALCIOMERCATO SANCHO TONALI / I millennials infiammano il mercato: giovani, pieni di talento ma anche tanto cari. Sono i classe 2000 (o giù di lì) pronto ad incendiare questa e le prossime sessioni di calciomercato. Nelle ultime settimane qualche avvisaglia c'è già stata: da Haaland a Kulusevski sono gli under 20 ad essersi presi la scena nelle prime battute del mercato invernale 2020, ma tanti altri i nomi che terranno banco da qui all'estate, con le big italiane ed europee pronte a sfidarsi a colpi di super offerta. La Juventus ha fatto la prima mossa in Serie A, ma l'Inter è pronta a rispondere con Tonali: il calciomercato non è solo italiano però e da Sancho a Reinier e Camavinga, i millennials sono i pezzi più ambiti da tutte le grandi del Vecchio Continente.

Calciomercato, da Tonali a Kumbulla: la linea verde dell'Inter (e non solo)

Si parte dalla Serie A dove il millennials più ambito è sicuramente Sandro Tonali: il regista del Brescia, classe 2000, è corteggiato da tutte le grandi del nostro campionato e non solo. Per lui Massimo Cellino, patron delle Rondinelle, chiede almeno 50 milioni di euro e la società che si sta muovendo in maniera più concreta è l'Inter: incontro con l'entourage del calciatore con l'obiettivo di anticipare la folta concorrenza e chiudere l'affare ora per giugno. Una risposta alla Juventus, altra società interessata a Tonali, che nei giorni scorsi ha soffiato Kulusevski, altro classe 2000, proprio ai nerazzurri.

Ma oltre ai bianconeri e alle big italiane sul calciatore si muovono da tempo anche società estere con in prima fila il Paris Saint-Germain.

Tonali ma non solo perchéha messo gli occhi anche su, difensore del: 19 anni, una delle rivelazioni di questo campionato, il suo nome è accostato anche al Napoli ma il club lombardo sembra essere in questo momento in pole. Sul gioiello dell'Hellas c'è anche il

Calciomercato, da Sancho a Reinier: 2000 superstar

Se la Serie A annovera diversi millennials tra i suoi talenti, non sono da meno gli altri campionati: dalla Bundesliga è pronto a partire Jadon Sancho del Borussia Dortmund. Venti anni da compiere a marzo ma futuro già assicurato tanto che tutte le big europee sono pronte a fare follie per lui: su tutte il Real Madrid e il Manchester United per l'attaccante inglese che stuzzica la fantasia anche della Juventus. Per lui serviranno almeno 100 milioni di euro (secondo il CIES la valutazione è di 168,9 milioni), prezzo non certo per tutti. Stessa cifra che il Rennes sarebbe pronto a chiedere per Eduardo Camavinga, 17 anni, centrocampista franco-angolano: su di lui c'è da tempo il Milan ma i rossoneri devono fare i conti con la concorrenza del solito Real Madrid, molto vigile quando si tratta di giovani come dimostra il terzo colpo brasiliano degli ultimi anni. Dopo Vinicius e Rodrygo, i 'blancos' hanno in pugno anche Reinier del Flamengo: come raccontato dalla nostra redazione, gli spagnoli hanno trovato l'accordo per l'80% del cartellino su una cifra intorno ai 30 milioni di euro. Classe 2002, il talento brasiliano era seguito anche da Inter e Juventus, ma il Real ha avuto la meglio. Ritorniamo in Europa per Dominik Szoboszlai, centrocampista ungherese che è pronto a spiccare il volo dal Salisburgo, come fatto dal suo ex compagno Haaland: per lui si è mossa anche la Juventus che lo ha visionato di recente. Affari in vista quindi con i Millennials che sono pronti ad occupare la scena del calciomercato per i prossimi anni.