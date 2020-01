CALCIOMERCATO MILAN PIATEK / Piatek spera ancora di giocarsi le sue carte con la maglia rossonera, nel frattempo però è assoluto protagonista del mercato. Il polacco, autore fin qui di una stagione a dir poco deludente, piace soprattutto in Premier League.

Oltre a con il Ds del club di Birmingham recatosi già a Milano con una proposta da 30 milioni di euro , sull'ex Genoa c'è anche il

Calciomercato Milan, Tottenham su Piatek: 'speranza' Eriksen per Mourinho

Secondo l'autorevole 'The Guardian', gli 'Spurs' pensano a Piatek visto il serio infortunio rimediato dal suo centravanti Harry Kane. Di un possibile inserimento del Tottenham nella corsa al classe '95 ne parlò Calciomercato.it quattro giorni fa. Il club inglese guidato da Mourinho, che gradirebbe moltissimo l'acquisto di un vice Kane, non ha però grande budget per questa finestra invernale, per incrementarlo punta a cedere subito Eriksen, sul quale è molto concreta l'Inter e che invece rischia di perdere a costo zero dato che il danese è in scadenza di contratto e non intenzionato a rinnovarlo.

