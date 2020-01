MILAN ARMANI ARNAULT / Sì, Arnault vuole il Milan: a confermare l'interesse dell'imprenditore francese per la società rossonera è Giorgio Armani in un'intervista al 'Corriere della Sera'. Parlando delle proprie attività nella città lombarda, lo stilista dichiara: Dal momento che ci sono, sono e faccio.

E poi anche Bernard Arnault ambisce a Milano e se vuole lui acquisire la squadra del Milan, io posso ancora: è la mia città, qui lavoro e respiro".

Da mesi si parla dell'interesse per il Milan per l'imprenditore francese, proprietario del gruppo LVMH, che avrebbe presentato nei giorni scorsi un'offerta da quasi un miliardo di euro a Elliott per rilevare le quote del club rossonero. Un eventuale cambio di proprietà che potrebbe segnare anche un ritorno al passato per la squadra: nei piani di Arnault, infatti, ci sarebbe il ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan con Ariedo Braida che rientrerebbe nel ruolo di direttore sportivo al fianco di Boban con Maldini che invece saluterebbe. Discorsi prematuri che potranno subire un'accelerata soltanto nel momento in cui l'interesse dell'imprenditore francese si concretizzerà in maniera formale.

