Atalanta, Gosens prepara l'addio: "Anche se qui sto bene"

CALCIOMERCATO ATALANTA GOSENS - Di ruolo fa il terzino sinistro, ma i numeri sono da ala: 5 gol e 4 assist vincenti fanno di Robin Gosens uno dei migliori esterni sinistri della Serie A. Gasperini se lo gode e l'Atalanta non ha alcuna intenzione di cederlo a gennaio, ma le cose potrebbero cambiare nella sessione estiva di calciomercato.

A preoccupare non è tanto l'assalto dei top club, quanto la volontà del calciatore di tornare a casa. "Se dovesse chiamarmi lo, io ci andrei: è la mia squadra e non mi è passata la voglia di giocarci - ha detto Gosens a 'Bergamo Tv' - L'ho detto sempre. Ciò non toglie che sto bene qui all'Atalanta".