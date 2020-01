CALCIOMERCATO INTER NAPOLI AMRABAT / Incontro in corso per Sofyan Amrabat, 23enne centrocampista marocchino in forza al Verona: il Napoli, dopo aver trovato una bozza di accordo con il club scaligero (operazione che dovrebbe prevedere il passaggio in azzurro anche di Rrahmani), è al lavoro per strappare il sì del calciatore.

Come riferisce 'Sky', a Milano il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è a colloquio con gli agenti del calciatore che fino a giugno non può cambiare squadra avendo già vestito due maglie in questa stagione (oltre al Verona ha una presenza con il Bruges).

Calciomercato Napoli, incontro per Amrabat

Un vertice che nelle intenzioni del club partenopeo dovrà servire a sgombrare i dubbi del giocatore che è corteggiato anche dall'Inter: proprio i nerazzurri nelle ultime ore avrebbero avuto ulteriori contatti con l'entourage di Amrabat. Sfida lanciata quindi tra le due società per uno dei giovani che si è messo maggiormente in luce in questa prima parte di campionato.

