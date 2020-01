CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS MERET / Tutti pazzi per Alex Meret. Titolare inamovibile tra i pali del Napoli, garanzia presente e futura per la porta anche della Nazionale, l'estremo difensore classe '97 sta accendendo i radar del calciomercato a livello internazionale.

La Premier League, con tanti grandi club molto ricchi, è letteralmente impazzita per il portiere del Napoli secondo quanto scrive 'Il Mattino' che parla di interessamenti ed offerte anche dalla Serie A.

Calciomercato Napoli, la risposta di De Laurentiis a Inter e Juventus su Meret

Stando infatti a quanto riporta il quotidiano, l'agente Federico Pastorello ha ricevuto diverse proposte anche dall'Italia per l'ex portiere della Spal. In particolare, Inter e Juventus avrebbero mostrato forti segnali di interessamento, accendendo così un altro duello di mercato dopo le tante sfide, da Kulusevski a Chiesa e non solo. Il presidente azzurro De Laurentiis in questo momento però non ha alcuna intenzione di cedere un elemento considerato fondamentale anche in ottica futura. In partenza, al massimo, ci può essere Karnezis, ma a fronte di un'offerta considerata interessante. Inter e Juventus, a caccia di una nuova soluzione a lungo termine per la porta, sono avvertite.

