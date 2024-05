Da Berardi a Pinamonti, ecco chi resta in Serie A con la retrocessione del Sassuolo

La retrocessione, arrivata alla penultima giornata di campionato, costringe il club neroverde a cedere alcuni titolarissimi. Ecco i nomi.

Dopo 11 stagioni il Sassuolo saluta la Serie A e retrocede matematicamente in B alla 37esima giornata di campionato. Ad essere fatale, l’amara sconfitta contro il Cagliari, che invece ha conquistato la salvezza. Adesso il futuro neroverde è tutto da riscrivere.

Il grande lavoro portato avanti dal club e dalla dirigenza in questi anni subirà inevitabilmente delle variazioni, partendo proprio dalla rosa. Si può presupporre, quindi, che ad infiammare la sessione di calciomercato estiva sia proprio la scuderia neroverde. La squadra emiliana negli anni è stata la vetrina di diversi talenti agli occhi dei top club italiani, come per esempio l’Inter con Davide Frattesi, l’Atalanta con Gianluca Scamacca o la Juventus con Locatelli, e ora più che mai c’è la necessità di mostrare i gioielli preziosi, quelli che potrebbero essere le prede preferite dalle squadre di alta-media classifica a caccia di un buon affare.

Il Sassuolo in Serie B non può tenerli: ecco i calciatori che non retrocedono

Se si pensa alla rosa del Sassuolo, il primo nome che viene in mente è quello di Domenico Berardi. E sarà proprio lui il centro del mercato estivo. L’attaccante, entrato di diritto nella storia del club, ha più volte rifiutato offerte importanti pur di rimanere legato ai colori neroverdi. Ad oggi, però, l’addio sembra l’unica soluzione, anche se un dubbio sorge spontaneo. Chi si prenderebbe un giocatore alle prese con un lungo infortunio?

Ricordiamo che Berardi, molto probabilmente, rimarrà fuori dal rettangolo verde fino al prossimo autunno ma ciò non lo esclude del tutto dal mercato. Infatti, squadre come la Lazio e la Fiorentina potrebbero avanzare un’offerta per il classe 1994, in scadenza a giugno 2027. Più facile da cedere, invece, è Andrea Pinamonti. L’ex nerazzurro, anche lui con il contratto in scadenza a giugno 2027, potrebbe rimanere nel massimo campionato italiano e rappresentare un rinforzo importante sia per il Torino che per il Monza. Infine Boloca. Il centrocampista ha disputato una buona stagione, al di là dei risultati, e questo lo colloca facilmente tra gli obiettivi di mercato. Il calciatore, legato al Sassuolo fino al 30 giugno del 2028, potrebbe essere nel mirino del Napoli, del Bologna e dell’Atalanta.