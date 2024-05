Bologna, Italiano resta tra i nomi per il post Thiago Motta | CM.IT

Bologna, anche Italiano resta tra i nomi per il post Thiago Motta. Le ultime di CM.IT

Continua la caccia del Bologna per il post Thiago Motta. E tra i nomi sondati dal club rossoblù, c’è sempre Vincenzo Italiano della Fiorentina che oggi, alla vigilia della sfida con il Cagliari, ha parlato in conferenza stampa senza dare segnali definitivi sul suo futuro.

Il tecnico della Viola resta quindi al momento concentrato sugli obiettivi della sua squadra e sull’ultimo atto della Conference League, ma è conoscenza degli interessamenti della altre società, come quello appunto dei felsinei e del Napoli, del quale è il piano B rispetto a Gasperini.

