Si apre l’asta per Gudmundsson: Inter e Napoli restano al palo

Inter e Napoli non hanno speranza: c’è Gudmundsson a far scattare l’asta con l’addio alla Serie A che diventa concreto

Irrompe la Premier League e per Inter e Napoli le cose diventano particolarmente complicate. Si sa il fascino che il campionato inglese ha sui calciatori e soprattutto la disponibilità economica dei club d’Oltremanica, decisamente più elevata rispetto alle società della nostra Serie A.

Ecco allora che la pista Gudmundsson per nerazzurri e azzurri diventa un po’ più difficile da percorrere. L’islandese è stato assoluto protagonista con la maglia del Genoa: 14 gol in 34 partite, un bottino di tutto rispetto per chi prima di quest’anno in Serie a aveva giocato appena 12 partite. Un rendimento che ha acceso i riflettori sul 26enne ex Psv Eindhoven e non soltanto in Serie A.

Se Inter e Napoli lo hanno messo tra i primi obiettivi per la prossima stagione e anche la Juventus è sulle sue tracce, l’insidia vera potrebbe arrivare neanche a dirlo dalla Premier League. Qui, infatti, il Tottenham avrebbe inserito l’islandese tra i possibili acquisti.

Calciomercato Inter, il Tottenham irrompe su Gudmundsson

Stando a quanto riporta ‘teamtalk.com’, infatti, gli Spurs sarebbero pronti a fare la spesa in Serie A in vista del mercato estivo.

La formazione di Postecoglou, infatti, vorrebbe rinforzare il proprio pacchetto arretrato con Cambiaso e Calafiori, ma anche l’attacco. In questo caso, il mirino è finito proprio su Gudmundsson che sarebbe un profilo perfetto per il 4-2-3-1 adottato dalla formazione londinese. Un affare non semplice visto che il Genoa parte da una valutazione di oltre trenta milioni di euro.

Per il Tottenham non sarebbe un problema economico, ma c’è da convincere il calciatore che potrebbe prediligere continuare a giocare in Serie A dove ha già dimostrato di poter fare la differenza. Inoltre le big italiane, Inter e Napoli su tutte, si sono mosse in anticipo e potrebbero sfruttare questo vantaggio nel chiudere l’affare.