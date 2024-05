Pioli batte Conte, svolta dopo il Milan per la panchina

“Rischia di restare fermo”: da Pioli a Conte passando per Gasperini, le ultime sul valzer delle panchine di Serie A

Da Pioli a Conte passando per Gasperini, sta per scattare il cosiddetto valzer delle panchine. Si parte dal Milan, deciso a mandare via Stefano Pioli nonostante un altro anno di contratto. Ormai non sembrano esserci più dubbi sul prescelto per la sua eredità: Paulo Fonseca, l’ex Roma in scadenza con il Lille.

C’è anche il Marsiglia, con lo stesso Lille che ha formulato una proposta di rinnovo, ma Fonseca vuole sedersi sulla panchina rossonera.

Pioli potrebbe ripartire subito da un’altra squadra di Serie A. ‘Sport Mediaset’ cita l’Atalanta, parlando del parmense come “candidato forte” per il post Gasperini, in cima alle preferenze del Napoli: “Stasera la dirigenza azzurra, con Manna, guarderà la finale di Europa League tra Atalanta e Bayer per poi ascoltare le parole di Gasperini, prima scelta di De Laurentiis“. Che, a quanto pare, ha mollato Conte: “Il Napoli non lo ha in mente”, e così il salentino “rischia di restare fermo”.

Ai partenopei piace pure lo stesso Pioli, così come Vincenzo Italiano piano B proprio a Gasperini. Il tecnico della Fiorentina è anche tra i nomi del dopo Thiago Motta, il quale andrà alla Juventus. Il valzer delle panchine si conclude con Juric, che “potrebbe andare al Cagliari” al posto di Ranieri, il quale ha annunciato il ritiro.