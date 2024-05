Stoccarda a Casa Milan: non solo Guirassy | VIDEO CM.IT

Incontro a Casa Milan tra la dirigenza rossonera e quella dello Stoccarda. Non solo Guirassy, tutti gli aggiornamenti

È tempo di pensare al futuro in Casa Milan. La stagione andrà in archivio ufficialmente sabato sera contro la Salernitana, con gli addii di Stefano Pioli e Olivier Giroud, oltre a quello di Simon Kjaer.

Sostituire il centravanti e il tecnico di Parma sono chiaramente la priorità. Per quanto riguarda il bomber potrebbero essere ore importanti. In tarda mattinata, infatti, è andato in scena un incontro tra la dirigenza rossonera e quella dello Stoccarda.

Sul tavolo chiaramente il nome di Guirassy. Troppo ghiotta l’occasione di prendere un attaccante da 30 gol in 30 partite per non provarci. La clausola da 17,5 milioni è chiaramente alla portata, ma tra i tedeschi e gli italiani si sarà parlato anche di altro.

🎥🔴⚫️ #Milan – Terminato l’incontro a Casa Milan tra i dirigenti rossoneri e quelli dello Stoccarda @calciomercatoit pic.twitter.com/PHbtZrfLPH — Martin Sartorio (@MartinSa1988) May 22, 2024



Facile pensare ad un interessamento da parte dello Stoccarda di Simic, che in Germania è conosciuto davvero bene. Tra i tedeschi, arrivati secondi in Bundesliga, ci sono poi diversi giocatori appetibili, finiti sul taccuino di Geoffrey Moncada, volato più volte in Germania, come il centrale giapponese Hiroki Ito, o Dan-Axel, seguito già in passato. Attenzione poi a Waldemar Anton e ad Angelo Stiller.