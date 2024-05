Lotito choc, si addormenta in Senato: De Laurentiis non ci sta

Il presidente della Lazio si addormenta ancora una volta in Senato durante una discussione importante per il calcio italiano

Non è nuovo a scene del genere il presidente della Lazio, Claudio Lotito. Il numero uno del club biancoceleste e Senatore, come colto dalle immagini trasmesse in diretta da ‘Senato TV’, si è lasciato andare ad un profondo pisolino durante un’importante audizione con alcuni dei vertici dei club di Serie A per discutere la situazione del calcio italiano e chiedere sostegno al governo.

Tra i presenti, oltre a Lotito, anche il presidente del Milan Paolo Scaroni, quello del Verona Maurizio Setti, alcuni dirigenti della Juventus e il numero uno del Napoli Aurelio De Laurentiis. Proprio in conclusione di un intervento piuttosto duro del patron del Napoli, che ha poi ceduto la parola al collega Setti, le immagini hanno catturato il riposino del presidente della Lazio.

Seduto al fianco di Setti, Lotito si è lasciato andare ad un sonno profondissimo, disturbato però dal richiamo di De Laurentiis. Il numero uno del club azzurro non ha evidentemente gradito la poca attenzione riservata dal collega nei confronti del tema affrontato quest’oggi in Senato. Un rimprovero che non sembra aver scosso minimamente Lotito il quale, dopo aver minimizzato e indicato Setti, ha prima sbadigliato e poi chiuso nuovamente gli occhi per un altro sonnellino.