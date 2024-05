Conte, indizio decisivo per il ritorno in Italia: ha rifiutato un’altra panchina

Indiscrezioni importanti sul futuro di Antonio Conte: rifiuta una panchina all’estero, ritorno in Serie A vicinissimo

Continua a suscitare un certo interesse, e non potrebbe essere altrimenti, il futuro di Antonio Conte, ancora piuttosto incerto. Il tecnico pugliese vuole tornare ad allenare e vorrebbe farlo in Serie A, ma rumours e indiscrezioni continuano a susseguirsi senza soluzione di continuità.

L’ex Ct della Nazionale scalpita dopo oltre un anno di pausa dall’attività, nel frattempo si è tenuto aggiornato e ha monitorato possibili interessamenti su di lui. Quelli non mancano di certo visto il suo curriculum di alto profilo. Ma quale sarà effettivamente la destinazione di Conte? In merito, attenzione agli ultimi indizi che potrebbero essere determinanti, per un suo nuovo sbarco nel nostro campionato.

Conte in Serie A, c’è l’accordo: l’annuncio

Tale è la sua voglia di allenare in Serie A, che Conte avrebbe respinto l’interessamento di un club estero. Anche perché con una intesa, di fatto, già trovata con una società nostrana.

Lo riporta sul suo profilo ‘X’ il giornalista Marco Varini, direttore di ‘DerbyDerbyDerby.it’. “Conte è stato contattato dal Fenerbahce, ma ha declinato l’offerta – ha spiegato – Ha già un accordo con un club italiano…”. Il club turco, tra l’altro, ha messo nel mirino anche José Mourinho.. Che sia il Napoli, la squadra che lo ha cercato con maggiore insistenza nelle ultime settimane, ad aver trovato l’accordo con Conte? Manca poco e lo scopriremo, a breve per tutte le principali panchine arriverà il momento dello showdown.