Verona, caccia alle occasioni di mercato: piace Kenan Karaman | ESCLUSIVO

Il mercato del Verona si concentrerà ancora una volta sulle occasioni. In attacco attenzione alla pista Karaman, turco dello Schalke 04

Salvezza aritmetica con una giornata di anticipo. Il Verona ha compiuto un mezzo miracolo sportivo se si considera che a gennaio è stato costretto a cedere quasi tutti i suoi big, rimpiazzandoli con calciatori poco conosciuti ai tifosi.

Nella prossima sessione estiva, la musica non cambierà. Per rinforzare la rosa a disposizione di mister Marco Baroni, gli scaligeri dovranno sfruttare le occasioni che si presenteranno sul mercato. Il Ds Sean Sogliano ha già dimostrato di essere un mago in tal senso e per questo, come appreso in esclusiva da Calciomercato.it, sta monitorando la situazione di Kenan Karaman. Il 30enne attaccante turco (con passaporto tedesco) nel giro della Nazionale di Vincenzo Montella, piace perché può ricoprire sia il ruolo di prima punta che di esterno offensivo. Non a caso con 13 gol e 9 assist è stato uno dei migliori calciatori della Zweite Bundesliga, la Serie B tedesca. Con un solo anno di contratto rimasto con lo Schalke 04, a giugno può essere acquisto ad un prezzo molto abbordabile, ma attenzione alla concorrenza dei club di Bundesliga e della SuperLig. Staremo a vedere.