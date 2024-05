Gasperini al Milan: succede tutto durante la finale

Dominio Atalanta nella finale di Europa League e Gasperini diventa il tecnico più ricercato: lo mandano al Milan per lo scudetto

Un’Atalanta da impazzire. La Dea ha letteralmente dominato nel primo tempo della finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen. La doppietta di Lookman ha messo alle corde la formazione di Xabi Alonso che per 45 minuti non è riuscita ad impensierire Musso.

Una prestazione che ha esaltato non soltanto i tifosi del club neroblu, ma tutti gli appassionati di calcio italiani e non. Sui social è un susseguirsi di complimenti per Gian Piero Gasperini, il condottiero di questa squadra che potrebbe alzare al cielo una coppa europea per la prima volta nella sua storia.

Proprio Gasperini è al centro delle indiscrezioni di mercato con il Napoli che lo vorrebbe per mettere al centro del progetto di rilancio di una squadra che è passata dallo scudetto al decimo posto. Ma non soltanto gli azzurri: per l’allenatore di Grugliasco si fa largo anche l’ipotesi Milan.

Calciomercato Milan, Gasperini a furor di popolo

I rossoneri, dopo aver mollato la pista Lopetegui per la rivolta dei tifosi, sembrerebbe aver scelto Paulo Fonseca per sostituire Pioli.

Ma a furor di popolo spunta anche il nome dell’allenatore dell’Atalanta: Gasperini è indicato da molti tifosi come il nome giusto per rilanciare la formazione rossonero. “Voglio Gasperini e Lookman al Milan” scrive un utente su X, mentre un altro vede già in arrivo la seconda stella: “Il Milan con Gasperini vince lo scudetto all’Epifania”.

Ecco alcuni tweet su Gasperini al Milan:

Quiero a Gasperini y a Lookman en el Milan. — Nordreisender (@blackwilderness) May 22, 2024

Me encantaría Gasperini en el Milan. — e&f2.0 (@dflopeza87) May 22, 2024

Il milan con gasperini vince il campionato prima dell’epifania — Bicarbonato (@bigarbonado) May 22, 2024

I want to see Gasperini at a top club. Milan or Juve would be nice. — maverick. (@korede_og) May 22, 2024

Allora prendiamo Gasperini al Milan. Insieme a Lookman e facciamo David Leao Pulisic Lookman — Nika (@Kenkaneki72) May 22, 2024