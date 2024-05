DIRETTA Europa League, finale Atalanta-Bayer Leverkusen 1-0: Lookman gol LIVE

Calciomercato.it vi offre la finalissima dell’Aviva Stadium’ tra l’Atalanta di Gasperini e il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso in tempo reale

L’Atalanta affronta il Bayer Leverkusen a Dublino nella finale che assegna il trofeo dell’Europa League edizione 2023-24. Una sfida tra due formazioni protagoniste di una annata fuori dall’ordinario che sarà diretta dall’arbitro rumeno Kovacs.

Da un lato i nerazzurri di Gian Piero Gasperini sono già certi della qualificazione alla prossima Champions grazie ad un ottimo campionato di Serie A e, dopo aver perso la finale di Coppa Italia contro la Juventus puntano a portare a casa un titolo. Gli orobici sono arrivati a questo appuntamento dopo aver eliminato lo Sporting CP agli ottavi di finale, il Liverpool ai quarti e il Marsiglia in semifinale. Dall’altro lato le Aspirine di Xabi Alonso, che sono imbattuti in tutta la stagione nella quale hanno vinto già la Bundesliga e sono in finale di Coppa di Germania, hanno invece avuto la meglio sul Qarabag, sul West Ham e sulla Roma. La partita sarà trasmessa in tv su Sky Sport, ma anche in chiaro su Rai 1, oltre che in streaming su pc, smartphone e tablet sulle app di Now e Dazn. Gli unici precedenti ufficiali tra le due squadre risalgono all’Europa League di due anni fa, con i bergamaschi che si imposero sia all’andata 3-2 in casa che al ritorno 1-0 in trasferta. Calciomercato.it vi offre il match finale dell’Aviva Stadium’ tra Atalanta e Bayer Leverkusen live in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Atalanta-Bayer Leverkusen

ATALANTA (3-4-3): Musso; Dijmsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, Koopmeiners, Ruggeri; De Ketelaere, Scamacca, Lookman. All. Gasperini

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Kovar; Stanisic, Tah, Tapsoba; Frimpong, Palacios, Xhaka, Hincapie; Wirtz, Grimaldo; Adli. All. Xabi Alonso