CALCIOMERCATO JUVENTUS MERTENS / Il futuro di Dries Mertens è ancora tutto da scrivere.

L'attaccante delnon ha ancora rinnovato il suo contratto in scadenza a giugno e ha rifiutato diverse destinazioni esotiche: la sua priorità è quella di restare ine i rumors sull'interessamento di vari club si susseguono.

LEGGI ANCHE >>> Napoli-Inter, Mertens out vola in Belgio: tra mercenario e si "scansano", che polemica!

Calciomercato Juventus, l'ex agente di Insigne: "Attenzione a Mertens"

Il belga, in queste ore, è tornato a Bruxelles per curarsi dal suo infortunio muscolare (con l'Inter, ovviamente, sarà assente), e oggi pomeriggio l'ex agente di Lorenzo Insigne, Antonio Ottaiano, ha analizzato la sua situazione ai microfoni di 'Radio Sportiva'. "Nel caso in cui non dovesse arrivare il rinnovo", ha dichiarato, "una sorpresa potrebbe essere l'approdo alla Juventus a parametro zero su precisa richiesta di Sarri, che sappiamo bene quanto lo stimi". Un'ipotesi affascinante per i bianconeri, che scatenerebbe le ire della tifoseria partenopea come accadde col caso Higuain: nelle prossime settimane ne sapremo di più.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Napoli-Inter, Gattuso: "Mertens in Belgio, vi spiego". E annuncia un altro forfait

Napoli-Inter, tegola Gattuso: forfait dell'attaccante