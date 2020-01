CALCIOMERCATO INTER VIDAL CONTE / Antonio Conte non si scompone su Vidal nella conferenza stampa pre Napoli-Inter.

L'allenatore nerazzurro ha dribblato così la domanda sul possibile arrivo del centrocampista cileno: "Non mi piace parlare di altri giocatori che militano in altre squadre, per rispetto di tutti, anche dei miei calciatori". Testa, dunque, solo al Napoli. A Vidal e al calciomercato penserannoe la dirigenza nerazzurra.