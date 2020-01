CALCIOMERCATO INTER VIDAL CONTE / L'Inter e Antonio Conte non mollano Arturo Vidal. Nonostante le ultime dalla Spagna e l'avvicinamento a Eriksen, secondo quanto riportato da 'Sport Mediaset' i nerazzurri sono fiduciosi non solo sul buon esito della trattativa con il Barcellona ma anche sui tempi del suo arrivo a Milano. Forte della volontà del calciatore, l'allenatore punterebbe infatti ad avere il centrocampista cileno entro due settimane, per la trasferta di Lecce che aprirà il girone di ritorno di Serie A.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Marcos Alonso difficile: rilancio per Acuna

Calciomercato Inter, le ultime sul colpo Vidal

Nonostante la resistenza del club blaugrana e di Valverde, l'Inter resta dunque ottimista sull'ex Juventus.

Come raccontato da Calciomercato.it, il Barcellona continua a chiedere circa 20/25 milioni di euro per Vidal . Si attendono ora ulteriori sviluppi. Sono settimane decisive per il futuro del centrocampista cileno. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, svolta Eriksen | Accordo per gennaio!

Calciomercato Inter, da Icardi a Politano: tesoretto tra gennaio e giugno

Calciomercato, il Psg prova il nuovo colpo 'alla Verratti' in Serie A