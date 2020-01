CALCIOMERCATO GENOA MARROCCU / Il Genoa si rinnova in vista della seconda parte di stagione, che lo vedrà impegnato nelal difficile lotta per la salvezza. Il Ds Marroccu ha fatto il punto della situazione analizzando le prossime mosse di calciomercato: "La scelta di Nicola è maturata dopo la sconfitta con l'Inter e ci siamo incontrati il giorno dopo. Poi abbiamo fatto tante valutazioni - le sue parole a 'Sky Sport' - Mercato? Identità, appartenenza, leadership e carisma. I giocatori devono avere caratteristiche peculiari per indossare questa maglia. Questi sono i requisiti che cerchiamo nei giocatori che sono arrivati e che arriveranno.

Non vogliamo distrarre ambiente e staff tecnico col mercato che incalza. Attaccante? Abbiamo un presidente molto vicino, se ci sarà bisogno non lesinerà nuove energie. In questo momentoha avuto tre richieste che stiamo valutando, altri giocatori chiesti sonoed". Clicca qui per restare aggiornato.

