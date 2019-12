CALCIOMERCATO BARCELLONA OLMO / A sorpresa si è iscritto anche il Barcellona alla corsa per Dani Olmo. I blaugrana fanno sul serio per il talento spagnolo della Dinamo, che qualche anno fa hanno lasciato che andasse via senza fare grande opposizione. Per le ultime notizie sul calciomercato di Serie A---> clicca qui!

Calciomercato Barcellona, offerta ufficiale per Olmo: i dettagli

Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, nei giorni scorsi emissari del Barça sono stati a Zagabria per discutere con la società croata l'acquisto del classe '98: presentata una proposta ufficiale di 35 milioni di euro. Stando a 'Sport', l'obiettivo è bloccare il 21enne di Terrassa lasciandolo però in Croazia fino al termine della stagione.

I catalani puntano così a bruciare la concorrenza che comprende soprattutto Atletico Madrid e big inglesi, in particolare i due Manchester. Come abbiamo scritto un mese e mezzo fa, Olmo vuole lasciare la Dinamo Zagabria già a gennaio , ma è possibile che per il Barcellona - la squadra dei suoi sogni e dove ha giocato fino al 2014 - possa accettare di rimandare la partenza a giugno. Ricordiamo che il fantasista, quest'anno utilizzato anche da interno di centrocampo, vanta estimatori pure in Italia,su tutti.

