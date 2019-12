CALCIOMERCATO JUVENTUS HYSAJ DE SCIGLIO NAPOLI / In attesa delle occasioni giuste: il mercato di gennaio per la Juventus sarà di attesa, con Paratici pronti a cogliere le opportunità che dovessero presentarsi.

I bianconeri potrebbero intervenire a centrocampo, ma anche in difesa dove è possibile che arrivi un terzino destro: uno dei nomi più gettonati è quello didel, un profilo però forse troppo offensivo per il modo di difendere di Maurizio

Calciomercato Juventus, Venerato: "Possibile scambio Hysaj-De Sciglio"

Così per i bianconeri torna di moda il nome di Elseid Hysaj, già accostato in estate: l'albanese sembrava in uscita dal Napoli, ma l'infortunio di Malcuit ha cambiato le cose. Ora però l'eventuale offerta della Juventus potrebbe convincere gli azzurri a cedere l'ex Empoli, anche perché è al vaglio della dirigenza juventina uno scambio con De Sciglio. Lo dice Ciro Venerato a 'calcionapoli24tv': "La Juventus sta valutando anche un terzino destro a gennaio. Piace molto Hysaj che è considerato già pronto per l'assetto difensivo di Sarri. La Juve è intenzionato a proporre uno scambio con De Sciglio che piace anche al Paris Saint-Germain. Siamo ancora alla fase preliminare: si tratta soltanto di un'idea dei dirigenti bianconeri, vedremo se a gennaio diventerà una trattativa".

