Serie B, caos in Cosenza-Empoli: negato clamoroso gol fantasma

COSENZA EMPOLI GOL /Polemiche in Serie B per un gol fantasma durante il match tra Cosenza ed Empoli. Al minuto 83 della sfida, finita sul risultato di 1-0 per i padroni di casa, il centrocampista dei toscani Samuele Ricci aveva lasciato partire un tiro dalla distanza che si è stampato sulla traversa per poi sbattere sul terreno. La palla sembrava aver superato nettamente la linea di porta, circostanza ampiamente confermata dalla immagini, ma l'arbitro ha deciso diversamente e l'assenza del VAR nella cadetteria ha fatto il resto.

Inevitabili le polemiche da parte dei calciatori azzurri, a conferma della necessità di inserire subito la tecnologia anche nella seconda serie. Bisognerà attendere solo un altro anno per dire addio ad errori clamorosi di questo tipo anche in B.

