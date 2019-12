CALCIOMERCATO ELENCO CALCIATORI PARAMETRO ZERO SCADENZA 2020 / Il mese di dicembre è uno periodo cruciale per quanto riguarda il mondo del calcio. È soprattutto in questo periodo infatti che le società si trovano a stendere i primi bilanci stagionali, programmando di conseguenza le mosse più opportune da mettere a segno durante l’anno nuovo. Un settore particolarmente in fermento è quello legato al calciomercato, strumento fondamentale per i club per diventare sempre più competitivi. Come spesso accade, gli occhi di molte società sono puntate in questo periodo sui calciatori in scadenza di contratto, i quali potranno liberarsi a costo zero in estate oppure a prezzi decisamente contenuti già durante la sessione invernale di trasferimenti. In Italia sono diverse le situazione da monitorare.

Calciomercato, non solo Mertens a Matuidi: tutti i calciatori in scadenza nel 2020

Il 2021 sarà un anno importante per diversi calciatori attualmente in scadenza di contratto. Alcuni dei nomi più importanti sul tavolo del calciomercato saranno sicuramente quelli di Mertens, Matuidi e Ilicic, calciatori importanti per qualità ed esperienza.

La situazione legata al belga del Napoli andrà sicuramente seguita con molta attenzione: pur non escludendo il rinnovo di contratto con i partenopei, la carriera del classe '87 potrebbe proseguire altrove, anche in Italia Al netto di possibili rinnovi, altri profili presenti in Serie A che terranno banco sulle scrivanie di club italiani e non solo saranno quelli di Callejon , Bonaventura,, Borja Valero, Palomino,e Borini, profili in grado di dare un enorme contributo sul piano della mentalità e dell'esperienza in mezzo al campo.

Ecco di seguito la lista di tutti i calciatori in scadenza nel 2020 presenti in Serie A:



Mertens (Napoli), Callejon (Napoli), Bonaventura (Milan), Matuidi (Juventus), Ilicic (Atalanta), Palomino (Atalanta), Kolarov (Roma), Borini (Milan), Chiellini (Juventus), Cataldi (Lazio), De Silvestri (Torino), Biglia (Milan), Lulic (Lazio), Bertolacci (Sampdoria), Destro (Bologna), Krejci (Bologna), Parolo (Lazio), Caceres (Fiorentina), Donati (Lecce), Klavan (Cagliari), Borja Valero (Inter), Sala (Spal), Birsa (Cagliari), Parigini (Torino), Veloso (Verona), Scozzarella (Parma), Cigarini (Cagliari), Buffon (Juventus), Bruno Alves (Parma), Cacciatore (Cagliari), Tabanelli (Lecce), Padelli (Inter), Danilo (Bologna), Cionek (Spal), Valdifiori (Spal), Palacio (Bologna), Pisoglio (Juventus), Barreto (Sampdoria), Pandev (Genoa), Pazzini (Verona), Felipe (Spal), Thereau (Fiorentina), Curcio (Brescia), Floccari (Spal), Gastaldello (Brescia), Rovini (Udinese), Rafael (Cagliari), Armini (Lazio), Marchetti (Genoa), Ujkani (Torino), Da Costa (Bologna), Aresti (Cagliari), Fontanesi (Sassuolo), Perisan (Udinese), Pegolo (Sassuolo), Bleve (Lecce), Falcone (Sampdoria), Sarr (Bologna), Berni (Inter), Thiam (Spal), Dumancic (Lecce), Chironi (Lecce), Silva (Lazio).