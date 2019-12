CALCIOMERCATO INTER VALVERDE VIDAL / Titolare e in gol: Arturo Vidal si allontana dall'Inter dopo la gara tra il Barcellona e l'Alaves. Obiettivo principale dell'Inter per la sessione invernale di calciomercato, il cileno sembrerebbe destinato a restare in blaugrana almeno fino al termine della stagione. Lo dice a chiare lettere anche Ernesto Valverde nel post gara di oggi: "Starà con noi quando ci rivedremo - le parole dell'allenatore in riferimento alla pausa natalizia -. Il suo futuro? Stiamo parlando da tanto tempo: se ne va, non se ne va... sembra la famosa partita di Miami che dovevamo giocare con il Girona: ne abbiamo parlato per tanto tempo e alla fine non si è giocata".

Un discorso che porta poi Valverde ad una conclusione chiara: "Vidal è un nostro giocatore, ha segnato un gol, non credo che possa andarsene".

LEGGI ANCHE ---> Inter, sorpresa Vidal: gesto ambiguo contro l'Alaves

Calciomercato Inter, Valverde toglia Vidal dal mercato

Parole che sembrano escludere la cessione di Vidal a gennaio con l'Inter che dovrebbe quindi virare su un altro obiettivo: una possibilità in inverno c'è per Kulusevski, nonostante le dichiarazioni che arrivano da Parma. Per il centrocampista svedese Marotta è pronto a sborsare oltre 35 milioni di euro per battere la concorrenza di Juventus e Manchester United.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, affare Vidal: ecco quando la possibile 'svolta'

Inter, Esposito in lacrime parla di mamma, ‘panini’ e Lukaku