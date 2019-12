Inter, sorpresa Vidal: gesto ambiguo contro l'Alaves

CALCIOMERCATO INTER VIDAL GESTO ALAVES / Segnali importanti sul futuro di Arturo Vidal arrivano direttamente dal 'Camp Nou', dove il Barcellona sta giocando la gara interna di Liga contro il Deportivo Alaves. L'Inter non molla il cileno nonostante la decisione di Valverde di farlo partire dal primo minuto nel confronto odierno.

Un gesto deciso quello del tecnico catalano che così facendo sottolinea ancora una volta l'importanza dell'ex juventino nei piani della sua squadra.

Calciomercato Inter, Vidal segna ed esulta: il gesto che lascia perplessi

Arturo Vidal ha risposto 'presente' alla chiamata di Valverde ricambiando la fiducia del tecnico con un bellissimo gol proprio al tramonto del primo tempo. Bolide di destro in diagonale messo in moto da Suarez prima di lasciarsi andare ad una esultanza convinta insieme a tutti suoi compagni. Un Vidal estremamente felice e sorridente ha poi mimato un gesto particolare con la mano, interpretato da molti come un segnale di possibile permanenza. Non è chiaro però se le dita indichino invece una semplice lettere. Rimane quindi il 'giallo' legato al gesto ambiguo del cileno, al centro delle voci di mercato.

