CALCIOMERCATO MILAN IBRAHIMOVIC / Prosegono i dubbi di Zlatan Ibrahimovic. Ormai da settimane il Milan attende una risposta dal campione svedese, voglioso di tornare in Serie A ma non ancora certo della sua prossima destinazione.

Così, per non protrarre troppo a lungo la trattativa, presto la dirigenza milanista potrebbe muoversi in modo definitivo per il colpo di mercato clicca qui per restare aggiornato.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, irrompe il Milan su Haaland: c'è l'offerta

Calciomercato Milan, summit per Ibrahimovic: le ultime

Prima di Natale, probabilmente dopo la gara con l'Atalanta, secondo 'Tuttosport', ci sarà un nuovo incontro tra le parti per capire se è ancora il caso di attendere o se, invece, sarà arrivato il momento di porre la parola fine alla trattativa. Sono giorni decisivi, quindi, per il campione svedese, finito anche nel mirino dell'Everton dopo l'arrivo di Ancelotti. L’offerta rossonera è rimasta intatta, con 3 milioni per i prossimi 6 mesi e rinnovo automatico del contratto per altri 12 a 6 milioni in caso di quarto posto. Qualora dovesse sfumare l'agognato ritorno di Ibra, però, tornerebbe in pole Luka Jovic del Real Madrid, mentre è più complicata la pista Haaland del Salisburgo, sul quale c’è mezza Europa.

LEGGI ANCHE >>> Milan, dalle parole di Maldini e Boban all'ipotesi ritiro: tutto su Ibrahimovic

LEGGI ANCHE >>> Calciomerato Milan, la verità su Modric: le ultime di CM.IT