ARSENAL MANCHESTER CITY ARTETA / Dopo avervi chiuso la carriera come giocatore, Mikel Arteta sembra essere pronto a tornare all'Arsenal e da qui iniziare la sua prima avventura in panchina. Un'avventura come manager visto che fino ad ora Arteta è stato il vice di Pep Guardiola sulla panchina del Manchester City. Dal luglio 2016 infatti, il basco è un elemento fondamentale dello staff di Guardiola, ma ormai sembra pronto a salutare e tornare ai 'Gunners'.

Arsenal, Arteta sempre più vicino

Come riferisce 'Sky Sport', il Manchester City avrebbe, a malincuore, dato l'ok ad Arteta, liberandolo dal contratto. Guardiola ha fatto capire come sarebbe stato difficile trattenere Arteta nel suo staff. Il suo ritorno a Londra sarebbe quindi ad un passo: il 37enne è pronto a diventare la nuova guida dell'Arsenal e a firmare per i londinesi.

