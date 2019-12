Milan, un 'perfetto sconosciuto' per il post Conti e Calabria

CALCIOMERCATO MILAN BOGLE - Tra gli obiettivi principali del Milan nella sessione invernale di calciomercato c'è quello di rinforzare la corsia destra in difesa. In quel ruolo sia Conti che Caldara hanno deluso e almeno uno dei due potrebbe fare le valigie a gennaio. Da un lato l'ex atalantino, falcidiato dagli infortuni, non è mai riuscito a tornare ai livelli visti a Bergamo; dall'altro il prodotto delle giovanili rossonere è finito nel mirino dei tifosi per diverse prestazioni insufficienti.

La cessione di quest'ultimo, ovviamente, porterebbe una bella plusvalenza nelle casse del club meneghino, ma finora non ci sono serie pretendenti.

Calciomercato Milan, scout in Inghilterra per Bogle

Di pari passo Maldini, Boban e Massara sono alla ricerca di un altro terzino destro da mettere a disposizione di Pioli un altro terzino destro per affrontare al meglio la seconda parte della stagione. Nei giorni scorsi si era fatto il nome di Zeki Celik del Lille, ma spunta una nuova pista a sorpresa dall'Inghilterra. Secondo il portale '90min.com', infatti, gli scout del Milan starebbero seguendo Jayden Bogle, profilo certamente poco conosciuto nel calcio che conta. Si tratta di un terzino classe 2000 che milita nel Derby County, nella Serie B inglese e che è nel giro della Nazionale Under 20.

