Vuole solo il Milan: c’è l’ok per il nuovo allenatore

La stagione del Milan si avvia verso la chiusura e restano inevitabili le valutazioni sul prossimo futuro, a partire dalla panchina. C’è un grande favorito

Mandata in archivio una stagione non particolarmente soddisfacente, il Milan dovrà poi concentrarsi sulle prossime mosse di mercato, in primis la ricerca dell’erede di Stefan Pioli.

L’avventura milanese dell’attuale allenatore rossonero appare quindi al capolinea dopo l’eliminazione in Europa League, che in caso di vittoria avrebbe invece potuto garantirgli la permanenza. Il ‘Diavolo’ è dunque al lavoro sul futuro con un candidato su tutti che sembra ergersi a grande favorito per condurre il Milan del futuro.

A fare il punto della situazione ci ha pensato l’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’ che evidenzia come sia Julen Lopetegui il prescelto dei rossoneri. Lo spagnolo è piaciuto a Cardinale nel colloquio delle scorse settimane, ed ha anche un curriculum superiore alla concorrenza. Oltre all’ok Cardinale per la scelta restano importanti anche i pareri di Ibrahimovic, Furlani e Moncada.

Calciomercato Milan, Lopetegui il grande favorito per la panchina: la situazione

Il Milan va a caccia quindi di un allenatore che non imponga il suo punto di vista ma condivida le scelte di mercato, e Lopetegui può corrispondere all’identikit.

Lo spagnolo ex Wolverhampton è in cerca di riscatto e al Milan piace da tempo, con Moncada tra i più decisi a portarlo a San Siro. Negli ultimi giorni il cambio di passo, anche nei confronti di una nutrita e ricca concorrenza, rispetto alla quale vanta anche un passato più ricco. Non c’è ancora la chiusura chiaramente ma Lopetegui avrebbe già dato la sua preferenza ai rossoneri rispetto anche ad una offerta più ricca da parte del West Ham.

Intanto il Milan dovrà chiudere la stagione con Pioli, a partire dalla super sfida di oggi pomeriggio contro la Juventus. Poi ci sarà modo e tempo per la scelta del nuovo allenatore, con Lopetegui favorito.