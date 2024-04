Serie A esclusa dalla Conference League: lo scenario

L’Italia potrebbe finire fuori dalla Conference League il prossimo anno: lo scenario che toglie alla Serie A un posto nella coppa

Dieci squadre italiane nelle coppe europee: è questo lo scenario più ottimistico per il nostro calcio, che potrebbe diventare reale con una serie di particolari (e difficili) combinazioni.

La Serie A ha da poco conquistato il diritto di avere la quinta squadra nella nuova Champions League. Cinque che potrebbero diventare sei in un caso particolare: la Uefa, infatti, ha fatto sapere in via informale per ora, che nel caso in cui Atalanta o Roma dovessero vincere l’Europa League e contemporaneamente arrivare al quinto posto in campionato, il posto in più in Champions andrebbe alla sesta classificata. In pratica l’Italia avrebbe 4 posti assicurati tramite campionato, 1 tramite ranking e 1 per la vincitrice dell’Europa League.

Questo lasciando intatto il numero di italiane che si qualificano alle coppe tramite il campionato, cioè 8: quindi ci sarebbe spazio soltanto per una squadra in Europa League ed una in Conference tramite la Serie A.

Serie A, 10 squadre in Europa o niente Conference: tutte le ipotesi

Ma c’è uno scenario per cui l’Italia il prossimo anno potrebbe non avere nessuna squadra in Conference League. Nel caso in cui, infatti, la Fiorentina dovesse vincere la Conference, conquistando quindi il diritto di partecipare all’Europa League, e allo stesso tempo terminasse il campionato all’ottavo posto, la Serie A non avrebbe rappresentanti nella terza coppa europea.

Da uno scenario ad un altro, con quello che porterebbe a 10 squadre in Europa: questo potrebbe accadere con la vittoria di Europa League e Conference da parte delle compagini di Serie A ancora impegnate, le stesse però dovrebbero terminare il campionato oltre l’ottavo posto. Scenario improbabile dando uno sguardo alla classifica. Un’ipotesi contempla anche nove italiane in Europa, con la Fiorentina che vince la Conference e chiude dal nono posto in giù.