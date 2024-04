Costacurta salva Pioli e stuzzica Allegri: “La Juve non mi ha mai divertito”

Billy Costacurta anticipa i tema di Juventus-Milan: dall’addio di Allegri, passando a quello di Pioli, fino all’ipotesi Thiago Motta

Scontro tra deluse: Juventus-Milan è la sfida tra due squadre che, per un motivo o per un altro, non possono dirsi soddisfatte della stagione che sta per chiudersi.

A farne le spese saranno, salvo clamorosi colpi di scena, Allegri e Pioli, destinati a lasciare le rispettive panchine ad un nuovo allenatore. Alla vigilia della sfida tra bianconeri e rossoneri Billy Costacurta ha parlato delle due squadre in un’intervista a ‘Tuttosport’, respinge il giudizio di stagione fallimentare per entrambe: “È sbagliato parlare di stagioni fallimentari o non buone. In campionato hanno fatto quello che era nelle loro possibilità – afferma l’ex difensore – . L’Inter era nettamente più forte”.

Per la Juve, Costacurta dice: “Le è girata anche un po’ male, ha perso qualche giocatore. A quel punto una squadra secondo me può attaccarsi a un’organizzazione, a una tattica che quest’anno nella Juve ho visto posto”. Ecco perché, aggiunge “a vederla non mi sono mai divertito” e “una squadra può giocare meglio”.

Juventus-Milan, Costacurta: “I bianconeri hanno più bisogno di Motta”

Dall’altro lato il Milan che “aveva la possibilità di proseguire e vincere l’Europa League, perché non è stato eliminato da una squadra superiore, ma che ci ha messo qualcosa in più a livello di atteggiamento. Si pensava che potesse reagire nel derby e invece per un’ora in campo c’è stata solo l’Inter”.

Una situazione che non porta però ad una ‘condanna’ per Pioli: “Secondo me nella sua gestione mancano le ultime due settimane, per il resto ha fatto un buon lavoro”. Ora toccherà alla dirigenza decidere con chi ripartire e per Costacurta il nome buono è uno: “Io se fossi un dirigente e volessi cambiare penserei sicuramente a Thiago Motta“. Un nome di cui, per l’ex rossonero, avrebbe più bisogno la Juve: andrà davvero così?