CALCIOMERCATO TORINO BELOTTI ATLETICO MADRID / L'Atletico Madrid va a caccia del 'Gallo' Belotti ma si scontra con il muro di Urbano Cairo: Simeone vorrebbe l'attaccante del Torino già a gennaio ma l'offerta da 35 milioni di euro presentata dai Colchoneros sarebbe stata rispedita al mittente dal club piemontese.

Un no che, spiega 'TuttoSport', rappresenterebbe la sintesi della volontà della società di non lasciar partire il 25enne, nel cui contratto è ancora presenta la clausola da 100 milioni valida soltanto per l'estero.

LEGGI ANCHE - Calciomercato Milan, pretendente di lusso per Piatek: testa a testa con Belotti

Proprio sul fronte contratto, il Torino starebbe lavorando per prolungarlo, portando la scadenza a giugno 2023 (quindi un anno più in là): una scelta che sarebbe un segnale anche per il resto della squadra per far capire che le ambizioni europee non sono tramontate nonostante una fase di stagione non brillante. Inoltre, allungare di un anno il contratto consentirebbe anche alla società di avere una maggior forza contrattuale nel caso in cui l'ipotesi cessione diventi concreta.