CALCIOMERCATO INTER BARTOMEU VIDAL MESSI / Domani sera alle 21 a San Siro contro il Barcellona l'Inter si giocherà le ultime carte per il passaggio del turno in Champions League. Sfida d'altissimo fascino che nasconde inoltre diversi risvolti di calciomercato. Da Vidal a Rakitic passando per il forte interesse dei blaugrana per Lautaro Martinez. I nomi in ballo sono molti e il confronto diretto di domani sarà una ghiotta occasione per tenere tutti sotto osservazione. I nerazzurri in particolar modo puntano a rinforzare il centrocampo magari già a gennaio con un elemento di esperienza come Arturo Vidal, ex di Conte ai tempi della Juventus. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Inter, Bartomeu blinda Vidal

Alla vigilia di Inter-Barcellona Josep Maria Bartomeu, presidente dei blaugrana, ha rilasciato una lunga intervista a 'Repubblica' soffermandosi anche su Vidal: "Appuntamento per parlare del futuro? No. Non è previsto nessun movimento a gennaio. Abbiamo una rosa equilibrata: non ci manca niente, ma non possiamo nemmeno permetterci di perdere qualcuno". Sui calciatori che chiedono la cessione: "Mi è già successo più volte. Mai a gennaio, ma a fine stagione. In alcuni casi li abbiamo lasciati andare. Altre volte li abbiamo convinti a restare".

Inter-Barcellona,da Lautaro al dopo Messi

Bartomeu ha quindi continuato su Conte: "Conte lo conosciamo da un po’ e, sebbene abbia una proposta calcistica diversa rispetto alla nostra, non si può certo dire che non sia un vincente. A Barcellona hanno fatto una grande partita, ma non sono stati molto fortunati e hanno sbattuto contro il nostro muro, Ter Stegen".

LAUTARO - "E’ una domanda-trappola. Quello che posso dire è che all’Inter sta giocando benissimo e non è l’unico ad avermi impressionato. Non è un caso se i nerazzurri sono in testa alla classifica di Serie A”.

MESSI -"Leo è impossibile da sostituire e quando non ci sarà più saremo costretti a giocare in maniera diversa. Non posso dire che stiamo già preparando il post-Messi, però è vero che già da tempo abbiamo deciso di scommettere su calciatori giovani. Per ora quello che dobbiamo fare non è preoccuparci, ma godercelo. Prima di concludere il mio mandato mi piacerebbe fargli un contratto vitalizio come abbiamo già fatto con Iniesta. Si è guadagnato il diritto a decidere quando dire basta. L’unica speranza che hanno i tifosi italiani, inglesi e degli altri Paesi di vederlo da vicino è aspettare che il Barça visiti i loro stadi".

